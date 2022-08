Isa Scherer exibe barrigão à espera de gêmeos e brinca: ''Vai explodir''

Na reta final da gravidez, Isa Scherer se diverte com o tamanho de sua barriga à espera dos gêmeos Mel e Bento, com Rodrigo Calazans

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) está na reta final da gravidez, à espera de gêmeos, os bebês Mel e Bento!

Neste domingo, 07, a campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil compartilhou um vídeo brincando com o tamanho do seu barrigão, na reta final da gestação dos pequenos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

"Vai explodir", disse Isa, que é filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, nos Stories de seu Instagram.

Recentemente, Isa pediu palpites sobre a data de nascimento dos gêmeos. "Bolão: vão nascer de quantas semanas? Estamos de 32 agora", escreveu a atriz.

Confira o registro de Isa Scherer com o barrigão quase explodindo:

Isa Scherer mostra ultrassom dos gêmeos

Recentemente, Isa Scherer compartilhou o ultrassom que fez dos herdeiros. A vencedora do MasterChef Brasil postou as imagens dos rostinhos dos filhos, do seu relacionamento com Rodrigo Calazans. "Bento tá com 2,160kg. Mel tá com 1,770kg", escreveu ela, no último dia 26.

