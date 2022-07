Na reta final da gravidez, Isabella Scherer compartilha foto do ultrassom dos filhos gêmeos

Grávida de gêmeos, Isabella Scherer publicou fotos do ultrassom de Mel e Bento, e comentou sobre o tamanho dos bebês

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 17h46

Isabella Scherer (26) atualizou os seus seguidores sobre os tamanhos dos seus filhos gêmeos, Bento e Mel. Na reta final da gravidez, a influenciadora fez ultrassom dos herdeiros e encantou.

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do MasterChef Brasil postou as imagens dos rostinhos dos pequenos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

"Bento tá com 2,160kg. Mel tá com 1,770kg", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Isabella Scherer já está com oito meses de gestação e vive dando updates sobre o crescimento dos filhos. Recentemente, ela deixou os seguidores surpresos ao postar novas fotos nas redes sociais em que aparece exibindo o seu barrigão!

