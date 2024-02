Influencer Karine Carrijo revela que o filho morreu em sua barriga

Notícia triste! A influencer Karine Carrijo revela novos detalhes da morte do filho e diz que o bebê morreu dois dias antes do parto

A influenciadora digital Karine Carrijo comoveu os internautas nesta semana ao anunciar que seu filho, Levi, morreu no final da gestação. O bebê era fruto do casamento dela com o músico Thiago Lima e faleceu antes do parto. Agora, em um vídeo nas redes sociais, ela contou que o bebê morreu em seu ventre na reta final da gestação, apenas dois dias antes do nascimento.

Em seu relato, a jovem revelou que acredita em um propósito de Deus para isto ter acontecido em sua família e que vai encontrar forças para seguir em frente. E ela quer usar a sua experiência triste para ser um testemunho de sua fé.

"Os nove meses do Levi na minha barriga, os nove meses que eu fui a mãe dele, foram os melhores nove meses da minha vida. Eu estava gerando testemunho que a vida com Deus é melhor. Dois dias antes do meu parto, eu descobri que o meu filho estava morto dentro da minha barriga. Todas as noites, eu deito para dormir e sinto saudade das mexidas dele na minha barriga. Eu sinto saudade das coisas que a gente nem viveu, eu sinto saudade do meu filho. Quando eu descobri, eu implorei para Deus soprar vida no meu filho. E, durante alguns segundos, o meu marido que foi o meu maior apoiador e sofreu tudo comigo, passou por um parto comigo… Eu tive um parto normal para não ter cicatrizes. Ele passou tudo comigo e relembrou de quando a gente orava entregando a vida do nosso filho para Deus”, disse ela.

Então, Karine contou sobre este período de sua vida. "Essa noite foi uma das piores noites porque eu saí do hospital e eles queriam me medicar com antidepressivos. E, pelo meu histórico de depressão, eu optei por não tomar nenhum remédio porque eu fiquei com medo de viciar novamente, de ter recaídas novamente e decidi não tomar medicação”, disse ela, que completou: "Estou passando pelo pior momento da minha vida, o meu sonho morreu dentro da minha barriga. E Deus me deu claramente, falando que eu sou um vaso, mas a obra é dele. Eu preciso parar de questionar, eu preciso aceitar. Ele é o autor da minha história”.

Por fim, ela refletiu: "Eu vou reconstruir a minha vida. Eu sobrevivi aos piores momentos da minha vida, que foram os piores dias da minha vida”.

Quem é Karine Carrijo?

A influenciadora digital Karine Carrijo vive o luto pela morte do primeiro filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. Na segunda-feira, 29, ela e o marido compartilharam um comunicado para anunciar que o filho faleceu. Sem revelar detalhes do que aconteceu, a estrela estava grávida de 9 meses e esperava o nascimento do filho, mas ele faleceu. Saiba mias sobre quem é Karine Carrijo:

Karine Carrijo é influenciadora digital, escritora, roteirista e dubladora. Ela conquistou a fama nas redes sociais ao ser a dubladora da cachorrinha Kiliquinha em vídeos divertidos sobre a rotina do animal de estimação e suas aventuras. Ela se casou com Thiago Lima em outubro de 2023, cerca de um mês após anunciarem que estavam esperando o nascimento do primeiro filho juntos.

Além do trabalho com a internet, Karine também é empreendedora. Ela já comandou uma agência de marketing e uma academia de treino funcional. Inclusive, ela lançou um livro sobre empreendedorismo, chamando Mulherão da P****, no qual ensina o seu método para empreender. Karine também dá palestras e faz mentoras sobre o tema.

Nos últimos meses, ela usou o seu perfil no Instagram, que tem mais de 500 mil seguidores, para mostrar os detalhes da preparação para o nascimento do primeiro filho. Ela compartilhou a arrumação do enxoval e do quarto do bebê, que já estava pronto para a chegada dele.