Grimes mostra foto rara de filha com o bilionário Elon Musk

Cantora Grimes posta foto de bebê com nove meses de idade que teve com Elon Musk

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 16h15

A cantora Grimes (34) deixou os fãs surpresos ao postar uma foto rara de sua filha, Exa Dark Sideræl Musk, nas redes sociais. No clique, vemos a pequena de apenas nove meses de idade brincando. Exa é fruto do relacionamento da cantora com o bilionário Elon Musk, conhecido por ser dono de empresas como Tesla e SpaceX.

“Minha filha está dançando tecno em cima da cópia desse livro do Nietzsche. Uma rainha!”, escreveu Grimes na publicação do Twitter. O nome da filha só foi revelado há poucos meses. Ela é a segunda filha do casal, que recentemente terminou o casamento de três anos, que teve como primogênita há dois anos X AE A-XII.

My daughter is dancing to techno over this copy of the birth of tragedy by nietzsche - what a queen pic.twitter.com/GajRCEVDen — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) September 18, 2022

Sendo a segunda filha com nome peculiar, Grimes explicou a escolha. "Exa é uma referência ao termo de supercomputação exaFLOPS (a capacidade de realizar 1 quintilhão de operações de ponto flutuante por segundo). Dark, enquanto isso, é 'o desconhecido'. As pessoas temem, mas na verdade é a ausência de fótons. A matéria escura é o belo mistério do nosso universo", contou à revista Vanity Fair.

Exa é a nona filha de Elon Musk, que é pai também de Griffin, Vivian, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, que teve com Justine Wilson, além de outros gêmeos que não foram revelados com Shivon Zilis em junho de 2022.

O bilionário também chegou a ter Nevada Alexander com Justine no ano de 2002, mas o bebê veio a falecer com 10 semanas de vida.

