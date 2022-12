Gravidíssima, Cintia Dicker rouba cena da internet ao posar de top destacando barrigão

Modelo Cintia Dicker decidiu encantar web com fotos do barrigão que espera filha com surfista Pedro Scooby

A esposa do surfista e ex-BBB Pedro Scooby (34), Cintia Dicker (35), decidiu encantar a web com novas fotos mostrando sua gravidez. Em suas redes sociais, a modelo publicou mais alguns cliques de seu barrigão.

Em seus stories no seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu com seu barrigão de fora, usando somente um top nas cores do Brasil, com a bandeira estampada no peito, deixando o barrigão que espera a Aurora de fora.

Vale lembrar que a peça que Cintia elegeu para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira é feita à mão, toda em macramê. O top custa cerca de R$1,2 mil, deixando seus fãs babando com a beleza ostentada pela ruiva.

Veja a publicação de Cintia Dicker ostentando seu barrigão com top do Brasil:

Cintia Dicker mostra barrigão com top do Brasil - Créditos: Reprodução / Instagram



Cintia Dicker exibe mancha branca na barriga e pede ajuda da web

A modelo Cintia Dicker usou os Stories de seu perfil no Instagram para mostrar na quarta-feira, 23, que apareceu uma mancha "do nada" em volta do seu umbigo. A modelo, que está grávida de sete meses de Aurora, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, se assustou com a nova marca e pediu a ajuda dos seguidores. "Alguém sabe o que é essa mancha branca em volta do umbigo? Apareceu do nada", escreveu ela nas imagens.