Grávida, Virginia Fonseca se choca com tamanho da barriga

Virginia Fonseca levanta a blusa para mostrar a barriga de grávida em crescimento e dispara: 'Chocada'

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 14h19

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou muito surpresa ao ver o tamanho de sua barriga de grávida. Ela está no quarto mês da gestação do segundo filho, fruto do casamento com Zé Felipe, e está acompanhando o crescimento da barriguinha. Neste final de semana, ela levantou a blusa para ver a barriga e percebeu o quanto já cresceu nos útlimos dias.

“Gente! Olhem minha barriga, o tamanho que está. Estou chocada. De quatro meses da Maria Alice não estava assim”, disse ela.

Virginia Fonseca mostra a barriga de quatro meses de gestação - Crédito: Reprodução / Instagram

Internação de Virginia Fonseca durante a gravidez

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou internada na semana passada em um hospital de São Paulo. Ela precisou de tratamento contra uma dor de cabeça muito forte, chamada de cefaleia refratária.

"Lembrando que alta não quer dizer estripulias, né mores? Eu vou ficar de repouso amanhã o dia inteiro", disse ela ao deixar o hospital.

Em seguida, Virginia agradeceu o carinho dos fãs. "Preciso agradecer também a todo mundo que continuou aqui [no Instagram] me acompanhando mesmo eu não postando quase nada, esteve aqui presente me mandando mensagens e forças. Amo vocês demais!", agradeceu.