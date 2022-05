Virginia Fonseca recebe alta hospitalar após internação: "Vou ficar de repouso"

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou nas redes sociais que finalmente deixou o hospital

Virginia Fonseca(23) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 18.

A influenciadora digital estava internada desde o último dia 15 de maio, após sentir fortes dores na cabeça. Ela foi diagnosticada com cefaleia refratária.

No Stories do Instagram, Virginia falou sobre a alta e agradeceu o apoio dos fãs. "Gratidão por terem cuidado tão bem de mim [no hospital]", escreveu ela, que contou que vai precisar continuar em São Paulo por alguns dias.

"Lembrando que alta não quer dizer estripulias, né mores? Eu vou ficar de repouso amanhã o dia inteiro", revelou a esposa do cantor Zé Felipe (24).

Em seguida, Virginia agradeceu o carinho dos fãs. "Preciso agradecer também a todo mundo que continuou aqui [no Instagram] me acompanhando mesmo eu não postando quase nada, esteve aqui presente me mandando mensagens e forças. Amo vocês demais!", agradeceu.

Problema de saúde

Nesta última terça-feira, 17, um novo boletim médico deu detalhes sobre o quadro de saúde de Virginia Fonseca.

"São Paulo, 17 de maio de 2022 – O Hospital Vila Nova Star informa que a senhora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrano está internada desde o dia 15 de maio de 2022 devido a um quadro de cefaleia refratária à analgesia convencional. A paciente está no quarto, estável e consciente, recebendo medicações venosas para controle da dor. A avaliação obstétrica diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o feto encontra-se com boa vitalidade", diz o comunicado.