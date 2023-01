Grávida, Viih Tube surge deslumbrante ao renovar o bronzeado em Fernando de Noronha: "Eu e ela"

A influenciadora digital Viih Tube deixou os fãs encantados ao exibir o barrigão de grávida ao fazer poses de biquíni na praia

Viih Tube(22) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques exibindo seu barrigão de grávida.

A influenciadora digital está à espera de sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer(33), que se chamará Lua, e aproveitou sua viagem a Fernando de Noronha para renovar o bronzeado.

Na tarde desta terça-feira, 24, a ex-participante do BBB 21 compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni marrom, enquanto faz algumas poses no lindo cenário paradisíaco, e chamou a atenção por suas curvas perfeitas. "Eu e ela tomando nossa vitamina D do dia", escreveu a loira na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Se você soubesse como está radiante sua beleza grávida", escreveu outra. "A gravidinha mais linda do mundo", comentou uma fã.

Confira os cliques de Viih Tube exibindo o barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Homenagem de aniversário

Eliezer completou 33 anos nesta última segunda-feira, 23, e Viih Tube aproveitou para homenagear o amado. A influenciadora digital publicou um vídeo reunindo diversos momentos românticos e fofos dos dois, e fez uma linda declaração para o pai de sua herdeira.

"O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. Eu não acreditava muito em alma gêmea, mas você com certeza é a minha. Eu admiro tanto você, tenho tanto orgulho. Sinto que dividimos os mesmos pensamentos, que estamos sempre conectados, que eu vibro na sua energia e você na minha. Sinto que posso ser eu mesma em todas minhas versões com você", disse ela em um trecho da postagem.

