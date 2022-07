Grávida, Pérola Faria exibe a barriguinha nos bastidores de novo ensaio fotográfico

Esperando o nascimento do primeiro filho, Pérola Faria faz ensaio de gestante e mostra vídeo dos bastidores

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 16h07

A atriz Pérola Faria está encantada com o crescimento de sua barriguinha de grávida e fez um novo ensaio fotográfico para registrar este momento de sua vida. Nesta quinta-feira, 7, ela mostrou um vídeo com os bastidores do seu ensaio de gestante com a fotógrafa Carol Correa.

A musa apareceu deslumbrante com um vestido romântico e com uma fenda na região da barriguinha. “Primeira vez registrando a gestação com a Carol Correa. Quanto amor, delicadeza, atenção e cuidado que ela tem com cada detalhe, do início ao fim. Ansiosa para trazer os registro para vocês verem”, disse ela na legenda.

Pérola Faria está esperando o nascimento de um menino, que deverá se chamar Joaquim. O bebê é fruto do namoro dela com o ator Mario Bregieira.

Recentemente, a atriz esteve no elenco da novela Gênesis, da Record TV, e o ator atuou em Reis, na mesma emissora.

Pérola Faria mostra bastidores do ensaio de gestante: