Pérola Faria anuncia gravidez do primeiro filho após noivado com Mario Bregieira: ''Veio no momento perfeito''

Atriz Pérola Faria revela que está esperando seu primeiro bebê com Mario Bregieira três dias após noivado

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 10h26

Vem bebê aí! A atriz Pérola Faria (30) está esperando seu primeiro filho!

Três dias após anunciar seu noivado com o também ator Mario Bregieira, ela anunciou que está grávida.

Prestes a completar três meses de gestação, Pérola Faria celebrou a novidade em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Estou muito feliz, emocionada e animada com esta nova fase da minha vida. Veio no momento perfeito. Tenho cuidado ainda mais de mim agora. Mais um sonho se realizando. Estava muito ansiosa para dividir essa novidade", disse ela.

"É um presente de Deus nas nossas vidas. Quando nos batizamos (na igreja evangélica) em dezembro, a Pérola já estava grávida", contou Mario.

Os dois devem fazer um chá revelação nas próximas semanas para descobrirem o sexo da criança. Vale ressaltar que Pérola está namorando o colega de trabalho na novela Gênesis, da Record TV, desde o ano passado.

Atualmente, Pérola está no ar na reprise da novela Páginas da Vida, no Viva.

Aos 30 anos, Pérola Faria anuncia noivado

Na segunda-feira, 31, Pérola Faria postou uma foto do anel de noivado e contou que foi pedida em casamento, em seu feed no Instagram, com uma linda declaração ao amado.

"Todas as histórias que eles tiveram sozinhos preencheram o roteiro do filme atual. Todos os encontros que eles tiveram sem intenção de se aproximar teceram a admiração que passou a existir. Todas as resenhas curtinhas fizeram surgir muitas curiosidades de um sobre o outro. Todas as conversas mais longas desvendaram mais coisas em comum do que eles achavam. E então, cada encontro tratava de mostrar ao destino que o desejo de ter alguém pra vida toda era real", disse ela na legenda da postagem.

Confira a publicação de Pérola Faria de seu noivado: