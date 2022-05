Grávida, noiva de Leandro Lima dispensa roupas em registro publicado pelo ator

Leandro Lima se derrete ao mostrar o barrigão de Flavia Lucini na reta final da gestação

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 11h44

Leandro Lima (40) está prestes a ser papai mais uma vez!

Sua noiva, a modelo Flavia Lucini (33) está nos últimos dias da gestação de Toni, primeiro herdeiro do casal.

E, é claro que o ator está muito animado com a chegada do bebê. No último domingo, 22, ele usou seu Instagram para demonstrar o quanto.

O galã de Pantanal publicou um registro no qual a amada apareceu completamente sem roupas chamando a atenção para seu barrigão.

“Foto de hoje! Acho que Toni já está para estrear!”, disse no começo da legenda. “Alguém aí quer arriscar o dia? Eu aposto no dia 30”, chutou o artista em seguida.

Alguns famosos também quiseram dar palpite. “Dia 30 entra lua nova… Eu aposto 02/06”, sugeriu Fabiula Nascimento (43). “24”, comentou José de Abreu (75). “Perfeição divina. Eu aposto 31”, opinou Dany Bananinha (45).

Veja o registro que Leandro Lima publicou para mostrar o barrigão de Flavia Lucini na reta final da gravidez de Toni: