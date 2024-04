Grávida, Mel Fronckowiak exibe a barriga discreta na academia

Esposa do ator Rodrigo Santoro, a apresentadora Mel Fronckowiak mostrou que a barriga de grávida ainda está discreta ao fazer selfie na academia

A apresentadora Mel Fronckowiak surpreendeu os fãs ao mostrar uma selfie na academia após revelar que está grávida pela segunda vez. Nesta terça-feira, 2, ela registrou o seu look do dia na academia após o treino e deixou à mostra a barriguinha discreta.

Mel espera o nascimento do segundo filho, que é fruto do casamento com o ator Rodrigo Santoro. A gravidez foi anunciada na semana passada por meio de um post dela nas redes sociais. A estrela mostrou um desenho da filha mais velha, Nina, de 6 anos, e anunciou que a família aumentou.

"12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto. E o meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos", disse ela.

Rodrigo Santoro homenageou Mel Fronckowiak em seu aniversário

Em janeiro, no aniversário de Mel Fronckowiak, seu marido, o ator Rodrigo Santoro, fez questão de homenageá-la em suas redes sociais. Ele abriu um álbum de fotos em vídeos em momentos descontraídos ao lado de sua amada e se declarou na legenda da publicação.

"A parte mais bonita da vida é caminhar e amadurecer contigo. A cada dia, me apaixono mais por quem você se torna. Feliz dia", escreveu Rodrigo.