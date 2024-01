Rodrigo Santoro se declara no aniversário da esposa: “Me apaixono mais”

Discreto em sua vida pessoal, Rodrigo Santoro surpreende ao abrir álbum de momentos especiais em homenagem ao aniversário de Mel Fronckowiak

Sempre discreto sobre sua vida pessoal, Rodrigo Santoro abriu uma rara exceção para celebrar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 16, sua esposa, Mel Fronckowiak, comemora a chegada de seus 36 anos, e claro que o maridão não deixou a data passar em branco.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigo abriu um álbum de fotos em vídeos em momentos descontraídos ao lado de sua amada, incluindo viagens para o litoral, banhos de chuva, ligações por vídeo e até um registro inédito de um ensaio durante a gestação de sua herdeira, Nina, que tem seis anos.

Na legenda, o ator abriu o coração sobre seu relacionamento e declarou todo seu amor para Mel: “A parte mais bonita da vida é caminhar e amadurecer contigo. A cada dia, me apaixono mais por quem você se torna. Feliz dia”, disse Rodrigo, completamente apaixonado pela mulher com quem é casado há 10 anos.

Nos comentários, os seguidores se surpreenderam com a declaração, já que o ator costuma ser bastante reservado: “Gente só de imaginar um homem desse apaixonado por você !!!! Viva amor, lindos”, um admirador elogiou. “Isso que é cara de casal feliz. Taí uma coisa que eu queria viver”, invejou mais um.

Vale lembrar que o artista, que completou 48 anos em agosto, também ganhou uma declaração da apresentadora: "Me vejo na sua busca de, dia após dia, trabalhar pra ser uma pessoa ainda melhor, um pai ainda mais incrível. Me vejo na sua vontade de fazer cada vez melhor e diferente a sua rotina e a de quem te cerca”, ela elogiou.

“E estar contigo, olhar nos seus olhos, me faz querer ser cada vez mais eu mesma e as outras de mim. Descobertas que faremos e lapidaremos juntos. E o amor, eu não tenho dúvida, vai continuar guiando nossos passos. Feliz dia todo seu, Rodrigo Santoro", Mel completou a homenagem apaixonada ao pai de sua única filha.

