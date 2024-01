Luana Piovani exalta traição no namoro com Rodrigo Santoro: “Foi maravilhoso”

Após se envolver em polêmica, Luana Piovani revela detalhes de antigo namoro e abre o jogo sobre sua infidelidade com Rodrigo Santoro

Nesta sexta-feira, 12, Luana Piovani, que se encontra no centro de uma polêmica por criticar o namoro de WanessaCamargo e Dado Dolabella, foi confrontada sobre as polêmicas em seu passado amoroso. Sincera, a atriz admitiu infidelidade em seu relacionamento com Rodrigo Santoro, além de criticar duramente seu namoro com o ator.

Através dos stories do Instagram, Luana explicou que muitas pessoas estavam questionando suas críticas ao namoro atual de seu ex, Dado, considerando seus relacionamentos controversos no passado. Diante da polêmica, a atriz admitiu ter traído Rodrigo Santoro, mas afirmou não se arrepender e justificou os motivos por trás de sua atitude.

“Todos esses homens bostas que estão aí falando: 'você está falando de quem sobre traição e você esqueceu que traiu'. Eu quero lembrar de algumas coisas: primeiro que não traí, voltei e deitei na mesma cama e disse que amo. Eu traí, sim, o que foi maravilhoso porque me libertei de uma prisão”, disparou sem citar nomes.

“No último um ano e meio o relacionamento estava super tóxico, não vou aqui dar detalhes, mas quem sabe, sabe”, ela detonou o namoro com o ator, mas elogiou sua postura após o término: “Essa pessoa é muito inteligente. Aparentemente, parece que evoluiu. O que a maioria dos que conheci e sugeri que fossem para terapia pra evoluir, nunca foram”, disse.

“Acho que esse realmente evoluiu, mas o último ano e meio só eu sei quão tóxico foi e porquê”, disse Luana, que justificou: "Eu traí e falei: 'não te quero mais. Sabe por quê? Porque sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque o relacionamento estava uma merda, eu estava vivendo dentro de uma prisão completamente sufocada”, disparou.

Além disso, a apresentadora contou que também foi traída por Rodrigo: “Quando vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei pra dizer tchau. Não fiz essa p*taria de ir e voltar e fingir que amava. Coisa que aconteceu nesse mesmo relacionamento comigo, mas só vieram me contar depois que terminei", desabafou: "Voltou pra minha cama e disse que me amava e foi fingindo", ela revelou.

Por fim, Luana evidenciou que era jovem e não era tão famosa na época: “A traição foi essa e foi aos 21 anos de idade. Eu só namorava, não estava casada, não estava na capa da Caras... Estava na época de fazer coisinhas erradas e aprender. O pesadelo que estava vivendo fez com que eu tivesse que dar esse grito de independência”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Vale pontuar que Piovani e Rodrigo Santoro namoraram entre 1997 e 2000. O fim do relacionamento se deu após a atriz ser flagrada aos beijos com um empresário durante o Carnaval.

O que Luana Piovani disse sobre Dado e Wanessa?

Na última quinta-feira, 11, Luana Piovani causou ao opinar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A atriz relembrou seu conturbado namoro com o ator, incluindo sua denúncia de agressão. Além disso, criticou os elogios do público às declarações da cantora, que exalta o namorado durante seu confinamento no BBB 24; confira o desabafo da apresentadora.