Grávida, MC Mirella exibe barriguinha ao posar só de lingerie

Tá enorme! MC Mirella se derrete com a barriguinha da primeira gestação, fruto do relacionamento com Dynho Alves

A cantora de funk MC Mirella está radiante com a gestação da primeira filha, a pequena Serena, fruto do relacionamento com o dançarino Dynho Alves. Na tarde desta quinta-feira, 29, a morena se derreteu ao mostrar que a barriguinha já está aparecendo no primeiro trimestre da gravidez.

Mirella publicou um vídeo em seu stories do Instagram em que aparece no espelho para exibir o abdômen ganhando forma. Usando apenas um top preto e uma calcinha fininha, a modelo de conteúdo adulto se derreteu ao acariciar a barriguinha e posou de diferentes ângulos para registrar o crescimento da bebê.

“Oi da mamãe e oi da Sereninha”, ela se derreteu na legenda do registro ao som de 'Número um', sua nova canção. Vale lembrar que Mirella e Dynho descobriram o sexo da pequena durante um chá revelação polêmico no início desta semana. A cantora gerou comentários na web após soltar a voz com sua nova música durante o momento da descoberta.

MC Mirella se derrete com a barriguinha da primeira gestação - Reprodução/Instagram

Mirella ganhou notoriedade após lançar hits como ‘Abusada’ e ‘Amiga Falsiane’. Em 2020, a morena participou do reality show ‘A Fazenda’ e no ano seguinte, ela e o marido foram para o 'Power Couple Brasil' na Record. Após algumas idas e vindas, o casal anunciou a gravidez da primeira herdeira em maio deste ano.

