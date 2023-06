MC Mirella justifica momento polêmico em chá revelação: “Me garanto”

Cantora de funk MC Mirella rebate críticas após protagonizar cena polêmica em chá revelação

Os novos papais do pedaço, MC Mirella e Dynho Alves viveram fortes emoções na última terça-feira, 27. Mas além de descobrir o sexo do primeiro herdeiro durante o chá de bebê, o casal também precisou lidar com alguns comentários na web, depois que a cantora de funk causou polêmica ao cantar no momento da revelação.

É que Mirella escolheu a celebração especial para divulgar sua nova música, ‘Número um’, além de lançar seu videoclipe no mesmo dia. Durante o momento da revelação, a cantora soltou sua voz à espera da fumaça colorida com o sexo do bebê, mas a performance, que foi exibida em uma live nas redes sociais, não agradou os espectadores.

O vídeo em que Mirella descobre que está esperando uma menina, que se chamará Serena, viralizou na web por conta de sua cantoria. Vários internautas foram as redes sociais para criticar a apresentação: “Não ficou legal, vamos ser sinceros”, disparou um. “Que música é essa gente? Senhor”, disse outra.

Em resposta aos comentários, Mirella se justificou: "Deixa eu só falar uma coisinha. O som no ambiente estava incrível. O som da live não tinha controle. Eu estava sem retorno (ear). Era impossível se escutar e eu estava MEGA nervosa. Só pra esclarecer tá”, a cantora escreveu e ainda disparou: “Me garanto no palco, é isso beijos e boa noite", ela concluiu.

Deixa eu só falar uma coisinha



O som no ambiente estava incrível

O som da live não tínhamos controle

Eu estava sem retorno (ear)

Era impossível se escutar e eu estava MEGA nervosa



Só pra esclarecer tá 😐 — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) June 28, 2023

Me garanto no palco, é isso bjs boa noite — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) June 28, 2023

Vale lembrar que Mirella e Dynho confirmaram a primeira gravidez do casal em meados do mês de maio. Além de Serena, o dançarino também é pai de Esther, fruto de um antigo relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella e Dynho Alves fazem chá revelação luxuoso:

Mirella e Dynho Alves descobriram se terão um menino ou uma menina em um chá revelação luxuoso com o tema 'Circo’. Os novos papais recepcionaram os convidados com uma decoração de tirar o fôlego em tons de branco e dourado. O evento contou com uma mesa com bolo, docinhos personalizados e cenário temático. Confira todos os detalhes!