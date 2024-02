Grávida, Fernanda Paes Leme explica decisão de se isolar no Carnaval: “Riscos”

Mamãe de primeira viagem, Fernanda Paes Leme explica o motivo por trás de sua escolha de se afastar da folia e revela preocupação com a filha

Ansiosa para a chegada de sua primeira filha, Fernanda Paes Leme escolheu se isolar durante o Carnaval. A apresentadora curtiu uma folia intimista ao lado do noivo, ​​Victor Sampaio, na Bahia. Neste sábado, 17, ela usou as redes sociais para revelar que sua decisão foi motivada pelas preocupações com a pequena e com o risco de ficar doente durante a gestação.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fepa abriu um álbum de fotos de seus antigos Carnavais. Entre bloquinhos, trios elétricos e muitas festas, a atriz decidiu explicar que colocou um ponto final nas celebrações: “Parece que hoje o Carnaval termina…fiquei nostálgica, com um leve F.O.M.O e fui visitar meu passado carnavalesco. Tanta foto!”, iniciou.

“Tantos carnavais! Pra quem não sabe, carnaval é meu crush. Sempre foi. Bloco de rua, Salvador, Sapucaí. Esse é meu combo da alegria!”, disse a apresentadora, que justificou a decisão: “Eu escolhi ficar quieta. Precisava também. Tô fazendo um trabalho que termina semana que vem e não podia correr risco de ficar doente grávida”, Fepa explicou a razão do isolamento.

Apesar de não se arrepender da escolha, a atriz lamentou com saudade da folia: “A magia carnavalesca ficou só aqui mesmo no celular, no passado das fotos, na curiosidade do que estava acontecendo com os meus, em ver a Veveta macetando, a Paola brilhando, as fantasias hilárias do meu irmão lá em Recife…tudo do sofá”, ela brincou.

Por fim, Fernanda revelou que está pronta para curtir sua próxima folia ao lado de sua primeira herdeira: “Ahhh! Minha filha me aguarda porque só penso nos bloquinhos e fantasias que vou colocar nela”, disse a apresentadora. Vale mencionar que Fepa e Victor estão esperando uma menina, que vai se chamar Pilar.

Vale lembrar que o casal se conheceu porque o empresário é primo de uma amiga de Fernanda. Eles iniciaram o namoro em janeiro de 2021, porém já haviam se envolvido em 2016 e ficado sem compromisso durante uma festa. O noivado ocorreu em maio de 2022 e, no final do ano passado, revelaram a gestação da primeira filha.

Fernanda Paes Leme exibe Carnaval longe da folia:

Em seu perfil oficial do Instagram, Fernanda compartilhou o álbum de fotos de sua viagem, onde ela aproveitou muito o sossego do feriado longe das festas e da agitação. Nos cliques, a apresentadora compartilhou várias fotos onde exibiu seu barrigão da gestação já avançada. A futura mamãe também mostrou o aconchego em seu noivo.

Na legenda da publicação, a apresentadora falou um pouco sobre o seu feriado e sobre sua decisão de ficar longe das festas. "Carnaval de descanso, mas não menos agitado com Pilar pulando na pipoca aqui dentro. Foram dias de celebração. De ver a alegria do povo de longe e de viver nossa alegria", Fernanda celebrou sua folia diferente.