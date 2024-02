Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues exibe a barriga redondinha na web

Esposa do sertanejo Sorocaba, a influencer Biah Rodrigues impressiona ao mostrar o tamanho de sua barriga na terceira gravidez

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do cantor sertanejo Sorocaba, surpreendeu seus fãs ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Ela espera o nascimento de bebês gêmeos e está no início da gestação. Porém, a barriga já cresceu bastante nos últimos tempos e ela mostrou como está em novas fotos.

Biah posou na frente do espelho enquanto usava jeans de cintura baixa e blusa justinha. O modelito destacou a barriga redondinha dela.

“Só para registrar que meus bebês crescer muito esses últimos dias, e eu estou amando essa barriguinha. Jesus é bom”, disse ela, que ainda não sabe o sexo dos bebês. Ela está nos Estados Unidos com a família e deverá fazer o chá revelação quando voltar ao Brasil.

++ Relembre como foi o casamento de Sorocaba e Biah, que vão ter gêmeos

View this post on Instagram A post shared by BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

O anúncio da gravidez de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, vão ser pais mais uma vez! Os dois anunciaram que vão ter filhos gêmeos! Em janeiro de 2024, eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.