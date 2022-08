Grávida de 9 meses, Isabella Scherer desabafa sobre reta final da gestação

Campeã do MasterChef Brasil, Isabella Scherer relata desconforto na reta final da gravidez dos gêmeos Mel e Bento

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 11h19

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer (26) usou as redes sociais, na noite de terça-feira, 23, para falar sobre as dificuldades na reta final da gestação.

Grávida de gêmeos, que se chamarão Mel e Bento, a vencedora da oitava temporada do MasterChef Brasil deixou os fãs preocupados ao relatar desconforto nos últimos dias com os bebês na barriga e contou o que tem sentido.

"Hoje está sendo o pior dia dessa reta final. Fico com muita fome, mas enjoada. Como e não consigo matar a fome, porque fico cheia logo e enjoada. Muito sono e sem conseguir dormir", disse a loira.

A filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, ainda sugeriu previsão de chegada dos herdeiros com Rodrigo Calazans. "Então, gente, que acho que eles vêm na quinta. Inventei, mas é meu chute", brincou.

Nos Stories, Isabella ainda compartilhou registros do ultrassom dos bebês, em que dá para ver o rostinho do menininho. "O rosto da Mel a gente não consegue pegar nada no ultrassom. Faz meses já que ela virou o rosto pras minhas costas e nunca mais conseguimos uma "foto" dela", contou.

Isa posou nua ao lado do namorado em foto publicada por ele, que se derreteu pela família: "Um pacotão de quatro biscoitos".

Isa Scherer sobre a reta final da gestação:

Isa Scherer se diverte ao virar meme pelo barrigão enorme

Isabella Scherer chamou atenção nas redes sociais por conta de seu barrigão quase 'explodindo'! Recentemente, ela se divertiu e arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar uma série dos melhores comentários sobre o tamanho de sua barriga. "Essa criança tem mais espaço que alguém pagando 2k de aluguel em SP", "Se uma grávida mergulhar, ela vira um submarino?", "Tá com o MasterChef todo na barriga", "O menor já vai nascer dando entrada no INSS", foram alguns dos tweets de internautas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!