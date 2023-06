Grávida, Carol Macedo revela qual é o nome do primeiro filho

Esperando o nascimento do primeiro filho, Carol Macedo revela o nome do bebê de um jeito fofo

A atriz Carol Macedo já escolheu o nome do seu primeiro filho. Grávida, ela fez a revelação por meio de um ensaio fotográfico nas redes sociais. Ela escolheu o nome do bebê em sua barriga em crescimento.

Nas imagens, a artista surgiu de biquíni rosa e chapéu estiloso enquanto estava sentada na areia de uma praia. Em sua barriga, ela escreveu o nome do bebê, que será Leo.

Nas redes sociais, os fãs da artista aprovaram a escolha o nome da criança. “Que coisa linda”, disse um seguidor. “Que o Leo venha com muita saúde e traga muitas alegrias para a família”, declarou outro. “Amei, muita saúde”, comentou mais um. “Que o Leo tenha uma vida maravilhosa”, escreveu outro.[

Carol Macedo é casada com Rafael Eboli. Os dois anunciaram a gestação de um menino em abril deste ano por meio das redes sociais. "Nosso anjinho, nosso menino", escreveu ela.

Aniversário de casamento

No dia 3 de abril, a atriz Carol Macedo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ela completou um ano de casada com Rafael Eboli e fez questão de comemorar. A artista recordou no Instagram uma foto do dia em que oficializou a união com o amado e celebrou as bodas de papel com uma linda declaração.

"1 ano de casamento, bodas de papel. 1 ano de um dos dias mais felizes da minha vida. 1 ano de um sonho realizado. 1 ano chamando o meu melhor amigo de marido. 1 ano dessa lembrança mais linda. 1 ano @rafaeboli", escreveu ela na legenda da publicação.

Imagens do casamento de Carol Macedo

A atriz Carol Macedo oficializou a união com Rafael Eboli no dia 2 de abril de 2022 em uma cerimônia no interior de São Paulo. Após a celebração, ela mostrou um vídeo com detalhes da celebração nas redes sociais. Assista: