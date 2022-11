Grávida, Carol Dias encanta ao deixar barriguinha do segundo bebê com Kaká à mostra

Modelo e influencer Carol Dias publica fotos de ensaio em que aparece de saia, cropped e blazer e exibe barriga da segunda gestação

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 19h17

A modelo Carol Dias (26) está radiante com a segunda gestação e colecionou elogios ao compartilhar novas fotos exibindo a barriguinha!

Grávida de seis meses à espera de mais uma menininha, que se chamará Sarah, a esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), com quem já tem Esther, de dois aninhos, encantou ao publicar sequência de registros de um ensaio fotográfico feito por Joana Costa.

Neste sábado, 19, a loira postou fotos em que aparece usando uma saia, cropped, blazer e óculos escuros no Instagram. Nas imagens, a influenciadora aparece com a barriga de gestante de fora.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gravidinha. "A gestante mais lindaa", "Deus abençoe vocês duas", "Tão linda", "Maravilhosa", "Perfeita", "Deusa."

Confira as fotos de Carol Dias mostrando a barriguinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)

Carol Dias conta como escolheu o nome da segunda filha

O jogador de futebol Kaká e a esposa, Carol Dias, revelaram qual é o nome da segunda filha juntos. A bebê, que nascerá em breve, vai se chamar Sarah. A revelação foi feita pelo casal em um vídeo fofo com Esther, e os outros filhos do ex-atleta, Luca e Isabella, da relação com Carol Celico.

A modelo contou a história de como foi feita a escolha do nome da criança. Ela contou que não imaginava que iria ter mais uma menina – já que é mãe de Esther e perdeu uma menina ainda na gestação há poucos meses. Então, ela relembrou o passo a passo até definirem o nome da herdeira. "Nunca imaginei que seria 3 vezes mãe de menina, depois da perda que tive no começo do ano, sabia que Deus teria muito para me abençoar e não queria criar muita expectativa com o sexo do bebê, o maior desejo era por uma gestação saudável. Mas confesso que só imaginava que fosse menino, parecia impossível ter 3 meninas seguidas e mais uma vez fui bem surpreendida! E logo veio o tema: “a escolha do nome", disse ela.

