Grávida, Carol Dias deixa barriguinha começar a marcar em vestido de cetim

Esposa de Kaká, Carol Dias aproveita começo da gestação a espera de seu segundo filho com ex-jogador

Nesta terça-feira, 13, a modelo Carol Dias (27), esposa do ex-jogador Kaká (40), decidiu encantar seus seguidores! Ao aparecer em suas redes sociais com a barriguinha de grávida marcando o vestido, ela fez os fãs do casal que esperam o segundo filho morrerem de amores.

A loira compartilhou em seu perfil oficial um clique inédito no qual mostra que sua barriguinha de grávida começou a se destacar em suas roupas. Usando um vestido de cetim amarelo, Carol apareceu com um volume adorável.

Na foto que ela publicou, ela aparece usando um lindo vestido amarelo neon de cetim, com uma belíssima leveza na peça. Com o decote marcando bastante, a barriguinha aparece facilmente, arrancando elogios dos seguidores. A loira ainda completou o look com alguns acessórios dourados.

Os seguidores fizeram questão de elogiar a beleza escultural da modelo. “Mamãe linda”, elogiou um fã nos comentários. “Fica ainda mais bonita grávida", exaltou outro seguidor. “Quanta luz! Como você está perfeita”, exclamou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)



Kaká celebra três anos de casamento com Carol Dias e se declara

Kaká celebrou três anos de casado com a modelo Carol Dias e mesmo longe, no Catar, para acompanhar a Copa do Mundo, ele compartilhou um texto apaixonado nas redes sociais.

"Há três anos, ela disse sim. Essa mulher incrível disse sim para nós, disse sim para começarmos a nossa aventura, para construirmos a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Sim para juntos enfrentarmos desafios, superarmos barreiras e celebrarmos conquistas. Sim para misericórdia, Sim para compaixão, Sim para perdoar e ser perdoada a cada dia. Sim para cuidar e se sacrificar pelos nossos filhos", ele começou.

"Meu amor e admiração por você cresce e amadurece a cada dia, em cada uma das situações que vivemos. Obrigado por dizer sim todos os dias para o nosso casamento e para a nossa família. Te amo muito para sempre", completou.

Nos comentários, a esposa retribuiu o carinho, nos comentários. "Acordei com esse texto e achei covardia porque a grávida só faz chorar. Obrigada por cada momento meu amor, os bons e os ruins que vieram para nos fortalecer. Obrigada pela família linda que construímos! Te amo infinito", disse.