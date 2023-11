Grávida, Carol Celico descobre o sexo do terceiro filho e revela o nome

Menino ou menina? A empresária Carol Celico faz chá revelação em jantar especial com a família e os amigos para descobrir o sexo do terceiro filho

A empresária Carol Celicovai ser mamãe pela terceira vez. Poucas horas após revelar publicamente a gravidez nas redes sociais, ela realizou o chá de bebê com a presença de amigos e familiares. A descoberta aconteceu durante o encontro de final de ano que ela realiza todos os anos.

Ela e o marido, o empresário Eduardo Scarpa, descobriram que vão ser pais de menino. Inclusive, o menino vai receber o nome de Rafael. “Rafael, nosso menino, já é tão amado, esperado e desejado. Que Deus te abençoe com saúde e que você venha com um propósito lindo de vida, trazendo também cura por onde passar, que é o significado do seu nome: Deus cura. Rafael é o nome favorito, unânime na nossa família. Foi muito fácil escolher, todos amamos o nome! Te amamos, Rafael”, escreveu.

“Quero agradecer todas as muitas mensagens de amor e carinho com a nossa família, e principalmente com nosso baby Rafael. Estamos muito felizes com essa surpresa que nos pegou desprevenidos, e que nos deixou transbordando amor e alegria!”, disse ela.

Então, Celico contou sobre quando descobriu a gestação. "Nós soubemos eu já estava com 6 semanas, ficamos esperando completarmos 11 e 12 semanas para contarmos para nossa família e amigos mais próximos… Resolvemos contar publicamente ontem de manhã, e, à noite, marcamos o nosso tradicional encontro de final de ano, junto com nosso jantar de Thanksgiving, Ações de Graças. Aproveitamos esse momento com a família e amigos mais próximos para descobrirmos o sexo do bebê”, afirmou.

Vale lembrar que Carol Celico já é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11 anos, frutos do antigo casamento com o jogador de futebol Kaká. Agora, Rafael será o primeiro filho dela com o atual marido.

Carol e Eduardo estão casados desde setembro de 2021. Na época, eles celebraram a união civil na cidade de São Paulo e a cerimônia religiosa aconteceu alguns dias depois no interior de São Paulo.

Veja as fotos do jantar especial: