Grávida, Bruna Biancardi exibe o barrigão em foto de biquíni

Tá grande! Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surpreende ao exibir a barriga de grávida saliente em novas fotos de biquíni

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada do jogador de futebol Neymar Jr, surpreendeu seus seguidores ao mostrar o quanto a sua barriga de grávida já cresceu! Nesta segunda-feira, 5, ela surgiu com a barriga à mostra em foto de biquíni e chamou a atenção pelo tamanho da região em seu corpo.

Apenas de biquíni azul fininho, ela posou em um cenário deslumbrante durante uma viagem para a Grécia com as amigas e a barriguinha chamou a atenção. Por enquanto, Biancardi não revelou qual é o seu período de gestação.

Bruna e Neymar anunciaram a gestação há cerca de um mês e meio, mas, pelo tamanho da barriguinha, ela já está com a gestação mais avançada.

Em breve, Neymar Jr virá ao Brasil para o chá revelação do sexo do seu filho com Bruna Biancardi. Os dois estão organizando uma grande festa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o dia 24 de junho. Inclusive, ele investiu para reservar um resort luxuoso perto de sua casa para hospedar seus convidados para a festa e contratou um serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro até a sua mansão para facilitar a locomoção dos convidados. No resort, as diárias custam em média R$ 1,4 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr mostra jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jrchocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.