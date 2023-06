Grávida aos 43 anos, Michelle Loreto exibe ultrassom do bebê: 'Bom domingo'

Esperando o nascimento do primeiro filho, Michelle Loreto exibe o ultrassom do bebê apenas um di após anunciar a gravidez publicamente

A apresentadora Michelle Loreto, que comanda o quadro Bem-Estar no programa Encontro, da Globo, está grávida e radiante com a novidade. Apesar de ter confessado que nunca tinha sonhado em engravidar, ela está curtindo a experiência. Tanto que, neste domingo, 4, a jornalista já mostrou uma foto do exame de ultrassom para os fãs.

Ela registrou o momento em que o bebê apareceu de perfil e compartilhou a imagem nos stories do Instagram. “Bom domingo”, disse ela na legenda. A gravidez foi anunciada pela comunicadora com um post no Instagram no último sábado, 3.

Com uma mensagem sincera, ela contou sobre a surpresa ao descobrir a gravidez aos 43 anos de idade. "Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!!! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente. Pra mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe - e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu. Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos", disse ela.

E completou: "Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais. Pode até ser bom e funcionar melhor. Agora, tenho mais um par de mãozinhas para segurar. Mãos que vou guiar e que também vão me guiar. Pra qual direção? Não sei. E tá tudo bem".

Relembre o post de Michelle Loreto sobre a gravidez: