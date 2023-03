Grávida?! Amigos de Maiara abrem o jogo sobre suposta gravidez da cantora

Amigos de Maiara se pronunciaram após suposta gravidez da cantora vir à tona

Amigos próximos de Maiara (35) resolveram se pronunciar após surgirem rumores de que a sertaneja estaria grávida do primeiro filho com FernandoZor (38).

De acordo com admiradores, a irmã gêmea de Maraisa estaria aparecendo no palco com copos de bebida alcoólica para despistar os rumores - ao invés de álcool, ela estaria bebendo suco.

No entanto, fontes próximas ao casal garantiram que tudo não passa de uma mentira. "Ela está bebendo vinho e pinga", disse um amigo de Maiara à coluna de Leo Dias.

A suposta gestação, aliás, teria sido o que causou a reconciliação mais recente dos pombinhos, segundo os fãs.

Isso porque Maiara e Fernando Zor reataram o relacionamento pela 11ª vez. Os pombinhos estavam separados desde setembro do ano passado, mas resolveram dar mais uma chance ao amor.

A cantora chegou a invadir o palco do amado durante uma apresentação e deu um beijão em público, confirmando os rumores de que, de fato, estão juntos.

Até então, vale ressaltar, eles estão mantendo o relacionamento de forma discreta, sem expor muita coisa nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Traição e pedidos de casamento: a linha cronológica do relacionamento entre Maiara e Fernando Zor

Os rumores de que Maiara e Fernando Zor estariam juntos começaram em janeiro de 2019, quando viajaram com um grupo de amigos para os Estados Unidos.

Pouco tempo depois, os dois voltaram a ser clicados em clima de romance e assumiram a relação. Terminaram pela primeira vez, quatro meses depois.

Em agosto do mesmo ano, os dois começaram a dar indícios de que teriam voltado. O primeiro pedido de casamento aconteceu em abril de 2020, por parte de Maiara.

Em julho de 2020, eles terminaram novamente, mas reataram a relação um mês depois. Esta seria a 6ª vez que os dois teriam voltado a namorar, segundo Leo Dias, porque também já deram um tempo.

No mês de outubro, ainda em 2020, reataram. Em fevereiro de 2021, ocorreu o segundo pedido de casamento. Desta vez, por parte de Fernando. Terminaram o noivado em setembro.

Voltaram em outubro mas em dezembro, Maiara revelou que ele a havia traído. Em fevereiro de 2022, começou os boatos de uma possível reconciliação.