Maiara e Fernando Zor se beijam no palco e confirmam reconciliação

É oficial! Maiara e Fernando Zor deram um beijão apaixonado durante show de Luan Santana

Maiara (35) e Fernando Zor (38) têm muitos motivos para celebrar! Depois de alguns rumores e declarações românticas misteriosas, os sertanejos oficializaram o retorno da relação com um beijão ao vivo enquanto faziam uma participação especial em um show de Luan Santana (31). Entre idas e vindas, essa é a 11° reconciliação do casal.

No flagra, Maiara surgiu com um tailleur preto e um coque alto, elegantérrima para a ocasião. Já Fernando, apostou no combo moletom e calça jeans, sem abandonar a simplicidade. Os dois subiram ao palco juntos e não esconderam o romance do público, demonstrando toda a paixão que sentem durante o beijo apaixonado.

Maiara e Fernando se beijam em show do Luan Santana - Foto: Leo Franco/AgNews

A irmã de Maiara, Maraísa (35), compareceu ao evento e apostou em um vestido florido para presenciar o retorno do casal. Além disso, a cantora também fez uma participação especial no 'Navio Luan', a nova turnê de Luan Santana. Os três cantaram juntinhos no palco e deixaram todas as desavenças para trás.

Maiara e Maraisa e Fernando Zor - Foto: Leo Franco/AgNews

Maiara e Fernando tiveram um longo romance marcado por idas e vindas. Entre o meio tempo, o casal chegou a anunciar o noivado, mas romperam novamente poucos meses depois e desde 2022, não haviam novos rumores de uma reconciliação, mas tudo mudou durante essa semana e agora, a volta do casal é oficial.

Fernando Zor mostra foto com Maiara em data especial: 'Uma flor'

Durante essa semana, os fãs do casal já levantavam a hipótese de um retorno. Isso porque, além dos sertanejos terem sido flagrados juntos na porta de um prédio comercial por uma fã, Fernando aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para fazer uma declaração misteriosa para Maiara.

Com uma publicação em seu Instagram, o cantor falou sobre a força das mulheres em sua vida, incluindo uma foto ao lado da cantora. Confira o registro!