Gio Ewbank encanta internet com vídeo de filho se divertindo na lama

Apresentadora Gio Ewbank mostra Zyan, de dois anos, curtindo e pulando nas poças de lama

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 20h52

Nesta sexta-feira, 7, a atriz e apresentadora Gio Ewbank (36) resolveu ultrapassar todos os limites da fofura com uma publicação em suas redes sociais. Em um vídeo, ela mostra seu filho mais novo, Zyan, de apenas dois anos, brincando e se divertindo na lama, todo sujo.

O fruto de seu relacionamento com Bruno Gagliasso, onde o casal tem mais dois filhos, aparece pulando em poças de lama, se sujando inteiro, mas muito feliz, durante a viagem da família.

“Como eu amo te ver descobrindo o mundo meu bebê! E do jeitinho que você gosta, lambuzado de natureza, amor, e regado de gargalhadas! TE AMO ZYAN, obrigada por trazer tanta adrenalina para a vida da mamãe meu amor”, escreveu Gio na legenda da publicação.

Veja a publicação de Gio Ewbank com seu filho Zyan se divertindo na lama:

Após relatar assédio, Giovanna Ewbank fala da importância do seu podcast

Em um episódio de seu podcast, Gio Ewbank contou que foi assediada no Estúdios Globo. "Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, [ele] foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: 'Tá boa, hein?'. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar", disse ela.

E aproveitou para falar da importância de seu podcast após seu relato de assédio. "Sabe o que eu mais amo no #QuemPodePod ? É que além de ser um projeto que amo fazer, que eu me divirto trabalhando e também adoro assistir, é um lugar que tem me feito crescer demais! Tenho me sentido mais forte e mais empoderada a cada conversa, a cada convidado! Me sinto mais confiante pra falar sobre temas importantes, temas delicados… Acho que não só eu como todas as pessoas que têm passado pelo nosso estúdio e se aberto verdadeiramente em cada conversa", começou.

Além disso, Gio aproveitou para agradecer ao público que acompanha o podcast. "Meu muito obrigada a todos que tem passado por aqui, e principalmente a todas as mulheres que têm tido a coragem de se expor em prol de outras mulheres! Uma puxando a outra, com amor, cuidado, coragem e afeto!".