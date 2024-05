Gabriela Luz, do MAR ABERTO, faz ensaio fotográfico com o filho, Miguel

Gabriela Luz, do duo MAR ABERTO, celebra o seu primeiro das mães com o filho nos braços: ‘Me sinto cada dia mais feliz e completa'

A cantora Gabriela Luz, que faz parte do duo MAR ABERTO, vai celebrar o seu primeiro Dia das Mães com o filho, Miguel, fruto do casamento com Thiago Mart, nos braços. O bebê nasceu em junho de 2023 e participou de um ensaio fotográfico encantador ao lado dos pais, no qual esbanjou sorrisos e fofura.

“Cada dia deste primeiro aninho foi especial para nós, é um processo de reconhecimento mesmo, tenho certeza de que nasci para viver este momento, ser mãe do Miguel. Me sinto cada dia mais feliz e completa. Ele é um anjo, uma benção que Deus nos presenteou. É uma parceria para sempre e fez com que a nossa vida mudasse muito e pra melhor”, disse ela.

A chegada de Miguel na vida do casal também trouxe uma nova fase no lado profissional, já que eles também acabam de se tornar artistas independentes. "O nascimento do Miguel deu um gás muito especial na nossa vida, como família e como artistas. Ele nos inspira, nos motiva a seguir buscando um futuro melhor e mais próspero por meio do trabalho que a gente ama fazer, que é compor, fazer shows e levar as canções do M A R por todo Brasil”, disse ela, que está pronta para a rotina agitada. "Estamos trabalhando muito mais, sempre que é possível levamos o Miguelzinho com a gente para as gravações, nos nossos encontros de composição. Ele traz alegria para todo mundo. Também temos uma rede de apoio muito especial, que confiamos de olhos fechados, na família e amigos, que ficam com ele por algumas horas quando precisamos fazer show", declarou.

Vale lembrar que Miguel nasceu em um dia muito especial para o duo MAR ABERTO. Gabriela e Thiago iam fazer o último show antes do nascimento do bebê e o menino resolveu vir ao mundo no horário da apresentação. A cantora começou a sentir os primeiros sinais do trabalho de parto no camarim e foi rapidamente para a maternidade. "É muito legal lembrar tudo isso, porque nos preparamos para dar uma pausa na reta final da gravidez e a previsão é que o Miguel nasceria cerca de 15 dias depois desta apresentação. Mas ele sentiu a emoção que eu estava vivendo naquele momento e quis nos surpreender. Me lembro com muito carinho desse momento, dos fãs abrindo passagem para irmos para a maternidade e vibrando de felicidade com a gente", afirmou ela.

Veja as fotos de Gabriela Luz e Thiago Mart com o filho, Miguel, na galeria abaixo: