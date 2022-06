Gabi Brandt encanta a web ao mostrar o filho, Davi, escrevendo as primeiras palavras

A influenciadora Gabi Brandt encantou a web ao mostrar um vídeo do filho, Davi, escrevendo as primeiras palavras em uma lousa

Redação Publicado em 23/06/2022, às 11h33

A modelo Gabi Brandt usou as redes sociais na última quarta-feira, 22, para compartilhar um momento especial com o filho mais velho, Davi, de 2 anos, fruto do seu ex-casamento com o cantor Saulo Poncio.

No vídeo, compartilhado em seu Instagram, a influenciadora mostra o primogênito escrevendo algumas letras do alfabeto pela primeira vez em uma lousa.

Na postagem, o pequeno aparece com uma caneta na mão pedindo para a mãe dele falar algumas letras: "Eu tô sem palavras", escreveu ela ao compartilhar o registro do momento no Instagram.

Nos comentários, é claro, os seguidores da empresária não deixaram de se derreter pelo momento: "Tá", escreveu um seguidor ao repetir uma frase usado pelo pequeno no vídeo. "Ele está um homenzinho", apontou outro. "Tô chorando. O neném não é mais neném", disse uma terceira.

Além de Davi, Gabi Brandt também é mãe do pequeno Henri, de apenas um aninho!

