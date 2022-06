Gabi Brandt posta vídeo fofo do filho, Henri e se derrete: ''A risada mais gostosa''

Henri. filho de Gabi Brandt, esbanjou fofura ao surgir rindo em vídeo encantador

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h35

Nesta quarta-feira, 1, Gabi Brandt (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez do filho, Henry (1).

A influenciadora publicou um vídeo onde o pequeno aparece se divertindo com uma chupeta, enquanto ela fazia cosquinhas nele, o que causava grande riso no menino, mostrando os dentinhos crescendo.

Na legenda, a mamãe se derreteu pelo pequeno: "A risada mais gostosa que vocês vão ouvir hoje".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindo demais!", disse um. "Que perfeito!", falou outro. "A risada dele é igual a do Davi", escreveu um terceiro, comparando a risada de Henry com a do irmão mais velho, Davi (2).

Confira o vídeo encantador que Gabi Brandt fez do filho, Henry: