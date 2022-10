Funcionário que fez certidão de nascimento de Maria Flor também registrou Leonardo

Tradição familiar entre Maria Flor e Leonardo chocou Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca (27) tem compartilhado os primeiros dias de vida de Maria Flor, sua filha recém-nascida com o cantor Zé Felipe, nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 27, foi dia de registrar seu documento.

Quando Virginia recebeu o funcionário que iria fazer a certidão de nascimento de Flor, ela descobriu que foi ele quem também registrou o cantor Leonardo, avô da bebê.

O maridão mostrou o documento nos stories de Virginia. Ela contou que o senhor que realizou o atendimento tem 65 anos de cartório.

Continuando os compromissos relacionados à pequena, Virginia também afirmou que só porque tinha que levar a filha mais nova para vacinar, estava com sono. Após isso, ela foi flagrada dormindo em uma poltrona com a filha no colo.

A loira sempre mostra toda a rotina com as filhas e os segredos que descobre na maternidade. Ela então, publicou foto fazendo a unha enquanto amamentava a irmã de Maria Alice, de 1 ano e quatro meses, e ainda aplicava laser nos seios.

