Fred faz vídeo fofo e engraçado com o filho, Cris e se derrete: ''Popói num guenta essa carinha''

Fred publicou um vídeo divertido ao lado com o filho, Cris e se derreteu com a reação do pequeno

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 14h39

Nesta sexta-feira, 13, Fred (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo e divertido que viveu ao lado do filho, Cris (11 meses).

O apresentador publicou um vídeo onde engraçado onde ele aparece fazendo um desafio com o pequeno: "Olha o que eu descobri no Tik Tok, os adultos, quando você fecha o braço, não encontra na cabeça", disse ele no início do vídeo.

"Agora, o neném, você estica o braço, mas ele fica grudado na cabeça. O que aconteceu filho", seguiu Fred caindo na risada ao ver a reação do herdeiro a brincadeira.

Na legenda, o papai babão se derreteu: "Vi essa trend e tive que fazer com o Cris! Popói num guenta essa carinha".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "O melhor é ele achando graça!", escreveu outro. "O mais fofo do universo", falou um terceiro.

Confira o vídeo divertido de Fred ao lado do filho, Cris: