Fred Bruno encanta ao combinar looks com filho: "Zerei a vida"

Em momento de fofura, filho de Fred Bruno aparece combinando look ao lado do papai; veja

Na última sexta-feira, 16, o ex-BBB Fred Bruno encantou seus seguidores ao compartilhar registros fofos ao lado de seu filho, Chris, de um ano de idade, de sua antiga relação com a influencer digital, Bianca Andrade.

Nas redes sociais, o youtuber mostrou que é um pai coruja ao se derreter pelo pequeno em um momento de ternura. "Um dos presentes mais fofos que a gente já ganhou", escreveu o ex-namorado de Larissa Santos na legenda, se referindo aos mimos que ganhou de um fã clube.

No vídeo publicado em sua conta no Instagram, Fred apareceu com o filho no colo, vestindo uma camiseta com o rosto do pequeno, enquanto Cris usou uma com a cara do pai. A combinação dos looks mostrou a sintonia entre pai e filho.

Nos comentários, os fãs se encantaram com a beleza da dupla. Uma internauta deixou uma mensagem de carinho: "Obrigada por valorizar cada presentinho que os fãs se esforçam para te dar. Obrigada por ser incrível com a gente". Já outro fã não poupou elogios ao comentar: "Uma coisa é certa , ele é exemplo de pai". Uma terceira fã ressaltou: "Ai eu zerei a vida com esse vídeo".

Há poucos dias, Fred Bruno aproveitou a chegada do final de semana para dar uma festa com os colegas de confinamento que virou a madrugada. Com o tema 'Festa do Líder', ele aproveitou a noite beijando todos os seus amigos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FRED BRUNO:

Bianca Andrade presenteia o filho com cozinha planejada e web reage

Há pouco tempo atrás, a influenciadora digital Bianca Andrade, dividiu com os seguidores, registros do brinquedo luxuoso que presenteou o filho,Chris. Nos cliques feitos pela artista, o menino roubou a cena ao surgir brincando na cozinha planejada. Nas imagens, é possível ver o brinquedo equipado com réplicas de microondas, batedeira, liquidificador, máquina de café expresso e até uma air fryer.

Na legenda, ela conta que o filho está feliz da vida com o novo brinquedo. “É, galera. O neném está ficando profissional", escreveu na foto compartilhada nos Stories. "Quem aguenta esse neném todo feliz, porque tem uma cozinha só pra ele?", se derreteu ao mostrar o herdeiro chateado com a desorganização na cozinha.