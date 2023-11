Filho recém-nascido de Bárbara Evans passará a noite na UTI: "Por precaução"

Após dar à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, a modelo Bárbara Evans revelou que um de seus filhos recém-nascidos passará a noite na UTI; saiba o motivo

A modelo Bárbara Evans deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio nesta segunda-feira, 27. No entanto, o nascimento dos pequenos veio acompanhado de algumas complicações. A esposa de Gustavo Theodoro contou em suas redes sociais que um deles terá que passar a noite em observação na UTI.

Nos stories de seu Instagram, a filha de Monique Evans apareceu para falar um pouquinho de seu parto e dar notícias aos seus seguidores. "Nasceram os meus pacotinhos. O Antônio está aqui comigo e o Álvaro nasceu com um desconforto na respiração, então ele está em observação, mas está ótimo também. Logo ele deve sair da observação, é só por precaução mesmo", contou ela.

Em seguida, a mãe da pequena Ayla, de 1 ano, contou que estava na companhia de Antônio enquanto seu marido estava com o outro gêmeo. "Papai foi lá na UTI para ficar um pouquinho com ele. Eu estou esperando tomar um banho pra conseguir ir lá ficar um pouquinho com ele, tirar o leitinho, dar para ele", disse Bárbara.

A famosa ainda apareceu no caminho da visita ao Álvaro, levada de cadeira de rodas pelo pai de seus filhos. Ela publicou uma foto segurando a mãozinha do filho e mostrou que ele está em boas mãos. "Álvaro. Ele está ótimo, só com um pouco de desconforto na respiração. Mas está tudo bem", declarou.

Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans compartilha as primeiras fotos dos gêmeos

Mais cedo, Bárbara Evans chegou a publicar algumas fotos do nascimento dos gêmeos Antônio e Álvaro para anunciar sua chegada ao mundo. Ainda na sala de cirurgia, ela compartilhou os primeiros registros dos meninos, que estavam na companhia da mamãe e de seu papai, Gustavo Theodoro.

Na legenda da publicação, a modelo ainda contou algumas informações sobre os seus bebês. "Meus meninos chegaram. 27/11/2023 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, 14:10", disse ela.