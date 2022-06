Filho do cantor Bruno, do KLB, rouba a cena em novas fotos

Bruno, do KLB, surge com o filho no colo e o bebê explode o fofurômetro com seu sorrisão: 'Meu italianinho'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 14h13

O cantor Bruno Scorn, do grupo KLB, agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos com o filho, Ravi, de cinco meses, fruto do casamento com Maria Luiza Prange. Pai e filho apareceram sorridentes em novas fotos feitas na área externa da casa da família.

Nas fotos, o bebê apareceu com look estampado ao posar no colo do papai coruja e esbanjou toda a sua simpatia. “Meu italianinho”, disse o papai coruja na legenda.

No último final de semana, o cantor Bruno voltou aos palcos ao lado dos irmãos Kiko e Leandro na retomada da carreira do grupo KLB. Eles lotaram a primeira noite de shows na cidade de São Paulo. O grupo ficou sete anos longe dos palcos e agora voltou com tudo.

Nas redes sociais, Bruno mostrou uma foto nos bastidores com o filho e a esposa. “Primeiro show na companhia das minhas vidas”, escreveu ele.

Fotos do cantor Bruno, do KLB, com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗻 (@brunoklb)