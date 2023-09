Filho de Viviane Araújo rouba a cena ao tentar ficar sério nas fotos: "Fofo"

A atriz Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar as novas fotos do filho, Joaquim

Viviane Araújoexplodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Joaquim, de 1 ano, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e dançarina mostrou o herdeiro tentando ficar sério, enquanto brinca no chão com um caminhãozinho. Mas a cara fechada não durou muto tempo, e em seguido o menino já aparece dando um lindo sorriso.

Ao dividir o momento encantador com os seguidores, a mamãe coruja se derreteu. "Tentei ficar serinho mas não consegui! Passa pro lado…", escreveu Vivi na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Que fofinho", disse uma seguidora. "Não tem criança mais feliz que ele", afirmou outra. "Que sorriso lindo, meu Deus. Príncipe", falou uma fã. "Que menino fofo e simpático", comentou mais uma.

Joaquim, vale dizer, começou a ir para a escolinha, e recentemente, Vivi usou as redes sociais para contar que acabou cometendo uma gafe ao levar o pequeno para a creche. Ao chegar na porta da escola, a musa ficou sabendo que tinha que ter levado a roupa especial para o coral. "Olha a minha cara quando ela fala roupa do coral de hoje! Mamãe esqueceu de colocar na mochila! Mas eu volto pra trazer tá", prometeu.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo mostra momentos íntimos com o marido

A atriz Viviane Araújo comemorou mais um ano de vida do esposo, Guilherme Militão. Nas redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo com vários momentos apaixonados com o marido e se declarou. "Como é bom te amar meu amor! Te amo infinitamente! E hoje eu celebro a gratidão de ter você na minha vida, de ter você como meu marido, como o melhor pai que meu filho poderia ter e de me tornar a mulher mais feliz desse mundo! Feliz aniversário, minha VIDA! Te desejo tudo de melhor nesse mundo!", declarou-se na legenda.