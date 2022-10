Filho de Paula Amorim rouba a cena ao surgir tomando sol: "Que fofura"

A ex-BBB Paula Amorim encantou os seguidores ao mostrar o filho, Theo, aproveitando o dia de sol

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 15h03

Paula Amorim (33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores do filho, Theo (3 meses), fruto de seu relacionamento com Breno Simões (34).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a ex-BBB mostrou o herdeiro usando apenas uma bermuda estampada, sentado em uma cadeira de praia, aproveitando o dia ensolarado em Belo Horizonte.

"E olha quem tá curtindo o solzão de BH", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação feita na tarde desta quinta-feira, 13.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques de Theo. "Tão lindo", disse uma internauta. "Não tenho estrutura", confessou outra. "Que fofura, meu Deus! Muito lindo", falou uma fã. "Socorro, zero maturidade para essa fofura toda", disse a ex-A Fazenda Jakelyne Oliveira.

Confira as fotos do filho de Paula Amorim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Festa temática de mesversário

No dia em que Theo completou três meses de vida, Paula Amorim e Breno Simões prepararam uma festa temática para comemorar a data especial. Para a ocasião, o pequeno apareceu fantasiado de cachorrinho, e a ex-BBB aproveitou os registros para falar sobre como o herdeiro está crescendo rápido. "3 Meses do Theo. Auuuuuu! Essa foi a primeira interação real do Theo com a gente! E é tão gostoso ver ele crescendo e se desenvolvendo", escreveu ela em um trecho da declaração.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!