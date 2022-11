Filhas de Nanda Costa esbanjam fofura em vídeo e web compara: ''Sua cópia''

Atriz Nanda Costa mostra as filhas, Kim e Tiê, com a percussionista Lan Lanh, brincando em motinha e celebra mais um mês das gêmeas

A atriz Nanda Costa (36) encheu seu feed de amor ao celebrar mais um mês de vida das filhas do relacionamento com Lan Lanh (54)!

As pequenas Kim e Tiê estão completando um ano e um mês de vida neste sábado, 19. A artista encantou os seguidores ao publicar um vídeo fofo das herdeiras gêmeas se divertindo juntas em uma motinha elétrica.

"Quando 1+1 = 13. Treze meses de Kim e Tiê", escreveu Nanda Costa, usando ainda a hashtag "um ano e um".

"Não dá!!!!! Maravilhas lindas da tia Biula", babou Fabiula Nascimento (44), mãe dos gêmeos Raul e Roque, com Emilio Dantas (39). "Eu não aguentooo tanta lindezaaaa", "Uma é sua cópia a outra da Lan", "Muito parecidas com você, Nanda" ,"Muita fofura!", "Duas florzinhas pequenininhassss", "Lindezas", "Que carinhas de sapecas! Como cresceram", "Fofura em dose dupla", disseram os seguidores nos comentários.

Confira o vídeo fofo das filhas de Nanda Costa e Lan Lanh:

Em Salvador, Nanda Costa curte dia ao lado da mulher e das filhas

Na segunda-feira, 14, Nanda Costa usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns cliques em família. A atriz está curtindo as férias em Salvador, na Bahia, e encantou ao mostrar o momento ao lado da esposa e das filhas gêmeas. A artista publicou duas fotos em que aparece sorridente curtindo o dia ensolarado com Lan Lanh e as filhas, Kim e Tiê. A musicista aparece com uma das herdeiras no colo, já Nanda está com a outra no ombro.

"'Ajayô, ajayô ô. Axé babá, axé babá á. Ajayô, ajayô ô. Axé babá, axé babá á...'", escreveu a atriz.

