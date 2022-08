Filha de Virginia Fonseca, Maria Alice, explode o fofurômetro ao usar vestidinho todo colorido

A filha de Virginia Fonseca, Maria Alice, deixou a web encantada ao surgir usando um vestidinho estampado, todo colorido

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 19h25

Nesta sexta-feira, 12, Maria Alice (1), filha de Virginia Fonseca (23), explodiu o fofurômetro da web ao surgir no Instagram da mamãe usando um look pra lá de encantador.

Nas fotos publicadas pela influenciadora, a pequena aparece com um vestidinho com estampa de borboleta, super colorido, combinando com uma sandália transparente com um lindo coração vermelho em cima. Para completar o visual, a menina apareceu com dois lacinhos brancos no cabelo e um colar de pedrinhas.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "MEU DEUS COMO PODE SER TÃO PERFEITA ASSIM!". Zé Felipe (24), pai da menina, não se aguentou ao ver os registros da pequena e escreveu nos comentários: "O papai ama vocês demais!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Princesa!", disse um. "Coisa mais linda!", escreveu outro. "É muita fofurice!", falou um terceiro.

Confira as fotos fofas de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, usando um vestido estampado:

