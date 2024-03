Filha de Virginia Fonseca fica doente e mãe atualiza o seu estado de saúde

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, fica doente e a influenciadora atualiza o estado de saúde da pequena após ida ao médico

Na tarde desta segunda-feira, 18, a influenciadora digital Virginia Fonseca contou que sua filha caçula Maria Flor, de um ano, está doente. Em suas redes sociais, ela publicou alguns registros levando a pequena ao médico com seu marido, o cantor Zé Felipe, e atualizou o estado de saúde da bebê.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia mostrou seu marido, que carregava a pequena no colo ao sair de casa. Mais tarde, a empresária postou um vídeo da irmã de Maria Alice, que esperava por sua vez na consulta. "Tamo por cá. Tá dodóizinha, mas é muito boazinha", escreveu a loira ao mostrar sua filha.

Após deixar a consulta, Virginia falou sobre a saúde da filha e tranquilizou seus seguidores. "Estamos saindo agora da médica. A Floflo está bem, mas o que acontece... Subiu catarro para o ouvido e ficou. Infeccionou o ouvidinho dela. Aí já vai começar a tomar os medicamentos e se Deus quiser, logo menos ela vai estar 100%", contou a influenciadora, que está grávida de seu terceiro filho, José Leonardo.

Virginia Fonseca detalha empolgação na obra de sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca está contando os dias para se mudar com a família para a nova mansão! Bastante ansiosa, ela tem compartilhado com os seguidores em seu canal no YouTube cada detalhe da obra da residência, localizada em Goiânia. Em entrevista ao portal LeoDias, a esposa do cantor Zé Felipe não escondeu a alegria ao comentar sobre a construção da casa, que está a todo vapor.

"Saio comprando tudo, tô bem empolgada, feliz, grata a Deus por que é um sonho. Nunca imaginei construir a minha casa na proporção que tá, no tamanho que tá. Aquela animação de casa nova, tudo novo, aí quando vejo um patrocinado compro tudo, é uma loucura e o trem não chega, entro no desespero, mas tá sendo bom", garantiu Virginia, que marcou presença no 'Malvada Sunset', evento musical do marido.