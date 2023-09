Filha de MC Loma encanta ao reconhecer seu pai de consideração: “Virou paizinho”

A pequena Melanie protagonizou um momento emocionante ao chamar o pai pela primeira vez após MC Loma revelar sua identidade; veja o vídeo

Após MC Loma revelar a identidade do pai de consideração de sua filha, a pequena protagonizou um momento emocionante na última terça-feira, 12, Em um vídeo publicado nas redes sociais, Melanie, que acaba de completar um ano de vida, reconhece o surfista Gabriel Farias, mais conhecido como Zinho, como seu 'papa’.

Mirella Santos, esposa de Gabriel e melhor amiga de Loma, compartilhou o registro especial em seu stories do Instagram. No vídeo, a dançarina aparece brincando na cozinha com a pequena Melanie e sua irmã gêmea, Mariely Santos. É nesse momento que o surfista chega em casa, e a bebê chama carinhosamente seu pai do coração.

Após a publicação, a dançarina veio a público para falar sobre o núcleo familiar diferente e explicou que eles pretendem contar a verdade para a bebê: “Ela não vai ficar confusa porque não vamos esconder nada dela. De titio, ele virou o paizinho dela e quem perdeu o amor dessa criança abençoada e pura que chore, porque Gabriel ganhou foi na loteria”, Mirella explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que Loma é mãe solteira e nunca anunciou a identidade do pai biológico, que não quis assumir a pequena. Por isso, ela considera Gabriel como pai de sua filha, já que desde o início, ele representou uma figura paterna da menina. O surfista é casado com Mirella e eles estão à espera de sua primogênita, Luna.

É importante ressaltar também que a primeira palavra da pequena foi ‘papai’, para se referir a Gabriel e André, outro amigo próximo de Loma. Mas essa foi a primeira vez que ela o reconheceu depois da cantora encerrar os boatos sobre a identidade do pai da menina e declarar o surfista como principal figura paterna.

"Papaizinho, obrigada por cuidar tão bem de mim e me amar com todo o seu coração, eu ainda sou pequena, mas tenha certeza que eu te amo muito! Ainda vamos viver momentos lindos e brincar bastante, eu, você e minha irmãzinha, te amo", MC Loma escreveu em uma homenagem para Gabriel através das redes sociais de Melanie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melanie Santos (@soumelaniee)

MC Loma mostra detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha:

MC Loma organizou uma festa luxuosa com o tema bosque encantado para comemorar o primeiro ano de vida de sua filha. O local do evento foi decorado com muitas flores e animais que vivem na floresta, além de alguns personagens como fadas e duendes e a pequena teve até uma troca de look durante a celebração; confira todos os detalhes.