MC Loma mostra detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha

A cantora MC Loma encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 11, ao mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha, Melanie. A menina completou seu primeiro ano de vida no último sábado, 1.

Para comemorar a data especial, a artista preparou para a herdeira com festa com o tema bosque encantado. O local do evento foi decorado com muitas flores e animais que vivem na floresta, além de alguns personagens como fadas e duendes.

A aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, depois ela trocou o look e apareceu com um modelito de cor roxa. Loma também usou dois looks: o primeiro foi um vestido longo verde, depois ela optou por um blazer e um short estampado, além de uma regata branca.

No dia do aniversário de Melanie, a cantora prestou uma linda homenagem para a filha no Instagram. "Janeiro de 2022, foi o dia que descobri que você estava junto comigo e que eu nunca mais iria me sentir ou estar sozinha. Você ainda é muito pequena pra entender e ver esse texto, mas um dia quando estiver maior vai ver e vai sentir que foi feito com muito amor... Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém pra amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres, mas mal sabia que ele iria me enviar um anjo [...]. Você me tirou de uma escuridão, trouxe cor para o meu mundo, me fez enxergar a vida com outros olhos. Você é a razão da minha felicidade e da minha vida, sou grata a Deus por ter me concedido você, você é minha melhor versão", disse a mamãe em um trecho da homenagem.

