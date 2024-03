Filha de Julio Rocha encanta ao surgir fantasiada em festa de mesversário

Sarah, filha caçula do ator Julio Rocha e da influenciadora digital Karoline Kleine, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seus 10 meses de vida

Julio Rocha e Karoline Kleine reuniram a família para comemorar mais um mês de vida da filha caçula. Nesta terça-feira, 26, Sarah completou 10 meses, e para celebrar a data especial, ela ganhou uma festa luxuosa.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram da influenciadora digital, a menina surge fantasiada como a princesa guerreira Mulan, da animação da Disney. Nos cliques também é possível ver que o local do evento foi decorado com várias bexigas coloridas, flores e leques como da personagem. Além disso, a mamãe coruja mostrou os detalhes do bolo e dos doces personalizados.

Ao dividir os registros da comemoração, Karol falou sobre a escolha do tema. "Quem disse que a Mulan não pode ser uma princesa moderna de 10 meses? Sarah está arrasando no seu mesversário com a temática da guerreira mais fofa da Disney! Deslize para ver como essa princesinha conquistou nossos corações com seu charme e determinação", escreveu a mulher do ator Julio Rocha na legenda.

Os fãs ficaram encantados com os registros da festa. "Sarah é uma princesinha linda", disse uma seguidora. "Estou encantada com essa princesa", escreveu outra. "Quanto amor", se derreteu uma fã. "Feliz mesversário, princesa linda", falou mais uma.

Vale lembrar que o casal, que oficializou a união em Cancún em agosto do ano passado, também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três.

Confira a publicação:

Filho de Julio Rocha dá adeus aos seus fios longos

O filho de Julio Rocha, José, deu adeus aos seus fios longos. O papai coruja compartilhou o vídeo do antes e depois do garoto, que estava sendo confundido com uma menina por usar o cabelo mais comprido. Incomodado com os comentários femininos que andava recebendo, o herdeiro do famoso decidiu mudar o visual e radicalizou. Com apenas 4 anos, José passou por uma grande transformação.

"O cabelo do José começou a crescer durante a pandemia, com um bebê recém-nascido que era o Dudu, não saiamos pra absolutamente NADA… quem diria cortar o cabelo né? Quando a gente viu, já tinha virado o MOGLI MENINO LOBO. A era do cabelo comprido se tornou o estilo dele, que já está fazendo aula de guitarra e e MALUCO pelo ROCK N ROLL e o cabelo do MOGLI virou cabelo de roqueiro! Porém… em todo lugar que a gente ia, todo mundo começava a chamar ele de “princesa”, de “linda” e “mocinha” e isso começou a incomodar o José", contou o pai em um trecho.