Filha de Fabiola Gadelha dá show de fofura em novas fotos com a mamãe

Fabiola Gadelha encanta os fãs ao mostrar a filha caçula de óculos escuros e turbante em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 19h12

A apresentadora Fabiola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de sua filha caçula, Yarin, de 6 meses, fruto do casamento com Bruno Amaral. Nesta terça-feira, 25, ela compartilhou novas fotos do look da herdeira em uma tarde ensolarada em casa.

A garotinha roubou a cena ao usar o look todo combinando! Yarin surgiu com vestido pink, turbante e óculos escuros. “Quem tem mais estilo? Arraia ou arraiazinha?”, disse a mamãe coruja na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a fofura da menina. “Que charme”, disse um seguidor. “Como pode ser tão linda, gente”, afirmou outro. “Sem maturidade nenhuma para essa bebê linda”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Recentemente, Fabiola Gadelha contou sobre o seu emagrecimento após a terceira gestação. "Quando engravidei pela terceira vez, com 42 anos e 20 anos após a última gestação, o que eu mais escutei foi (vixe, vai voltar tudo de novo) hoje após 3 meses da cesárea e a 1 mês da cirurgia de reparação da cicatriz, eu estou super saudável, mantendo meu peso e aproveitando a minha caçula! Por que estou falando tudo isso pra vocês? Porque acredito que temos a missão de elevar o seu ânimo, o amor próprio, a vontade de vencer e a determinação em persistir! Deixando claro que a saúde em primeiro lugar, independente do corpo, porque cada um tem o seu biotipo, e o início da vitória é a aceitação do que Deus fez de você", disse ela.