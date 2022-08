Filha de Ana Paula Siebert surpreende a mãe após dar volta em montanha-russa

Ana Paula Siebert surgiu coladinha com a filha, Vicky, curtindo um passeio em uma montanha-russa

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 16h18

Nesta terça-feira, 9, Ana Paula Siebert (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da filha, Vicky (2), durante um passeio na montanha-russa.

A modelo publicou um vídeo onde ela aparece ao lado da herdeira no brinquedo, enquanto davam uma volta radical e a menina dava gritos de alegria. Ao fim do passeio, Vicky surpreendeu a mãe ao pedir para repetir o brinquedo: "De novo!", repetiu a menina algumas vezes. A mamãe chegou a levá-la mais uma vez no brinquedo, pedindo para repetir mais uma vez.

Na legenda, a mamãe babona falou: "Deixo para vocês a legenda".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Vicky é mais corajosa que eu", escreveu um. "Que fofa que ela gostou!", falou outro. "É muito esperta!", disse um terceiro.

Confira o vídeo de Ana Paula Siebert curtindo um passeio em uma montanha-russa com a filha, Vicky:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert faz Roberto Justus andar de metrô em Nova York

Recentemente, Ana Paula Siebert estava fazendo uma viagem em família por Nova York e mostrou um momento inusitado que viveu com o marido, Roberto Justus, por lá.

A influenciadora convenceu o amado a andar de metrô e é claro registrou tudo em suas redes: "O dia que coloquei o Roberto no metrô e estou limpando meu óculos na camisa dele. Sabe o que isso significa? Venci na vida", escreveu ela na legenda do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!