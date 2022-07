Ana Paula Siebert faz o marido, Roberto Justus, andar de metrô em Nova York: ''Venci na vida''

Modelo Ana Paula Siebert diverte a web ao convencer o marido, Roberto Justus, a andar de metrô durante viagem da família nos EUA

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 08h35

A modelo Ana Paula Siebert (34) está curtindo uma temporada nos Estados Unidos na companhia da família e tem compartilhado com os seguidores registros da viagem!

Aproveitando a viagem em Nova York, a influenciadora digital conseguiu convencer o marido, Roberto Justus (67), a andar de metrô e publicou o momento em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, o empresário aparece comprando os bilhetes para embarcar com a esposa, e as filhas, Rafaella Justus (12), do relacionamento com Ticiane Pinheiro, e Vicky (2).

"O dia que coloquei o Roberto no metrô e estou limpando meu óculos na camisa dele. Sabe o que isso significa? Que venci na vida", comemorou Ana Paula no registro.

"Quem achava que seria possível? Comentem muito porque eu mereço", começou escrevendo a modelo na legenda da postagem.

"Eu passei a juventude andando de metrô e ver a Rafa e Vicky hoje foi nostálgico. Me lembrei de vários momentos em que eu era uma menina olhando pela janela e sonhando tanto… e que bom que o @robertoljustus topou embarcar com a gente. Afinal de contas, o que vale na vida são as memórias e assistir nossas meninas descobrindo o mundo é demais!", disse ainda.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o vídeo. "Deveria levar Justus na estação Sé às 8 manhã ai sim venceria na vida. Os trens de SP são mais limpos que dos NY. Isso a gente ganha", "Roberto Justus no metrô ?! kkkkk nem é meme", "Que momento meus amigos, que momento!!", "Experiência que a Vicky vai levar pra vida", "Ahhhhh ameiiií!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ficará na história da família", disseram os internautas.

Ana Paula Siebert curte dia na piscina com a filha Vicky

Recentemente, Ana Paula Siebert encheu seu feed de amor ao publicar fotos ao lado da filha com Roberto Justus, a pequena Vicky. A loira ostentou o corpaço ao posar coladinha com a herdeira na piscina. A dupla ainda esbanjou estilo ao usarem biquínis combinando em tons de preto, com estampas brancas, além de apostarem em chapéus estilos.

Confira o momento de Roberto Justus em metrô de Nova York: