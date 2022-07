Fernanda Vasconcellos divide foto amamentando o filho: ''Hora do tetê''

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores ao compartilhar uma foto amamentando o filho, Romeo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h07

Fernanda Vasconcellos (37) atualizou as suas redes sociais com mais registros ao lado do filho, Romeo, e derreteu o coração dos seguidores.

A atriz dividiu um registro amamentando o herdeiro, fruto do seu relacionamento com Cássio Reis (44), e encantou a web.

Na imagem, a mamãe coruja surge com o pequeno nos braços e com um filtro escrito "Hora do tetê".

Em seguida, ela mostrou uma cena fofíssima do marido em contato com o filho. Após a amamentação, o apresentador curtiu um carinho do menino.

"Você é minha luz do sol", diz a música escolhida por Fernanda para a trilha sonora do vídeo.



FERNANDA VASCONCELLOS MOSTRA O QUARTINHO DE ROMEO EM SUA CASA

Fernanda Vasconcellos resolveu matar a curiosidade dos seus seguidores em relação ao quarto do filho, Romeo, fruto do seu relacionamento com Cássio Reis. Pelas redes sociais, a mamãe de primeira viagem exibiu cada detalhe do cômodo e derreteu o coração dos fãs.

