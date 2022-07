Fernanda Vasconcellos abre as portas da sua casa e mostra o quarto do filho, Romeo

A mamãe Fernanda Vasconcellos mostrou os detalhes do quartinho do filho recém-nascido, Romeo

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 17h02

Fernanda Vasconcellos (37) resolveu matar a curiosidade dos seus seguidores em relação ao quarto do filho, Romeo, fruto do seu relacionamento com Cássio Reis (44).

Pelas redes sociais, a mamãe de primeira viagem exibiu cada detalhe do cômodo e derreteu o coração dos fãs.

Com decoração simples, o casal optou por papel de parede do mapa-múndi e detalhes com a cor azul. Além do berço, o quarto conta com uma cama/sofá.

Romeo nasceu no dia 28 de junho na maternidade Pro Matre. A chegada dele foi anunciada pelos pais em um post no Instagram. Os dois compartilharam uma foto de Fernanda Vasconcellos com o filho no colo e segurando um terço.

CONFIRA AS FOTOS DO QUARTO DE ROMEO