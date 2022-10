Felipe Sertanejo mostra o rosto do filho recém-nascido e se declara: "Serei seu maior fã"

Zion, o terceiro filho de Felipe Sertanejo e Lucilene Caetano, nasceu nesta segunda-feira, 17

Felipe Sertanejo (34) encantou os seguidores ao compartilhar uma foto do rostinho do filho, Zion, seu terceiro filho com Lucilene Caetano (38). O menino nasceu na noite desta segunda-feira, 17, em uma maternidade de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, o ex-lutador publicou um clique em que aparece com o filho caçula nos braços, e escreveu uma linda declaração para ele.

"Ei, serei o seu maior motivador. O seu melhor amigo. O seu maior fã! Serei o seu guia, serei a sua proteção. Bem-vindo meu filho! Já te amo de um tamanho que não consigo falar, nem desenhar. Conte comigo pra tudo, tudo! Meu Zion", escreveu o ex-atleta na legenda da publicação.

Mais cedo, Felipe e Lucilene anunciaram o nascimento do terceiro filho. Nas redes sociais, o casal publicou fotos do parto, que foi natural e realizado em uma banheira, e celebraram a vida dele. "Nossa terceira joia enviada por Deus chegou! Zion veio num parto daqueles de cinema, sabe? Tivemos nossa preciosidade dentro da banheira com meu amor e eu envoltos daquela água, de braços abertos e corações cheio de amor pra dar! Ele veio super rápido, cheio de saúde e abençoado", revelou o papai coruja em um trecho da publicação.

Confira a foto do rosto do filho recém-nascido de Felipe Sertanejo:

